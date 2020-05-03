تصل لـ7.5% سنويا.. الحكومة تقدم مشروع قانون بفرض رسوم على عقود اللاعبين الرياضيين

كتب- محمد نصار وأحمد علي:

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 نصها الآتي:

- البند 21 (عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية وذلك بواقع ما يلي:

- 1% على العقود السنوية البالغة مليون جنيه فأقل.

- 2% على العقود السنوية من مليون وحتى 2 مليون جنيه.

- 3% على العقود السنوية من 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.

- 5% على العقود السنوية من 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه.

- 7.5% على العقود السنوية أكثر من 5 ملايين جنيه.

وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب.