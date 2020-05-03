أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تصل لـ7.5% سنويا.. الحكومة تقدم مشروع قانون بفرض رسوم على عقود اللاعبين الرياضيين

01:10 م الأحد 03 مايو 2020
تصل لـ7.5% سنويا.. الحكومة تقدم مشروع قانون بفرض رسوم على عقود اللاعبين الرياضيين

مجلس النواب

كتب- محمد نصار وأحمد علي:

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 نصها الآتي:

- البند 21 (عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية وذلك بواقع ما يلي:

- 1% على العقود السنوية البالغة مليون جنيه فأقل.

- 2% على العقود السنوية من مليون وحتى 2 مليون جنيه.

- 3% على العقود السنوية من 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.

- 5% على العقود السنوية من 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه.

- 7.5% على العقود السنوية أكثر من 5 ملايين جنيه.

وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب.

مجلس النواب عقود اللاعبين الرياضيين رسوم على عقود اللاعبين الرياضيين الحكومة

الخبر التالى:

قانون حكومي جديد.. تحصيل 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور لتنمية موارد الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجيش: مقتل 126 تكفيريا.. واستشهاد وإصابة 15 من القوات