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"الأوقاف": الحفاظ على النفس موضوع خطبة الجمعة القادمة بمسجد السيدة نفيسة

01:24 م الأحد 24 مايو 2020
"الأوقاف": الحفاظ على النفس موضوع خطبة الجمعة القادمة بمسجد السيدة نفيسة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

كلف الكدتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي الله الجمال أحد أئمة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بأداء خطبة الجمعة المقبلة بالمسجد، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وقرر وزير الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة: "حفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية"، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

محمد مختار جمعة مسجد السيدة نفيسة وزارة الاوقاف

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