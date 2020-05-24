​التموين: الصوامع والشون المطورة تستقبل الموردين للقمح المحلي اعتباراً من اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك

كتب- محمد سامي:

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام ٣ مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.

وأكد المصيلحي على استمرار عملية توريد القمح المحلي، في كافة لجان ومواقع الاستلام بكافة محافظات الجمهورية، وذلك اعتباراً من اليوم الثالث لعيد الفطر المبارك.

وشدد المصيلحي على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.​