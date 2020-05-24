رئيس جهاز 6 أكتوبر يقود حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بعدة مناطق بالمدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

قاد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بمناطق الاتحاد التعاوني والحي الحادي عشر والحي الثاني عشر، برفقة المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز ومدير إدارة الأحياء وبالتعاون مع أمن الجهاز وشرطة المرافق.

وقال الشربين، في بيان اليوم، تمكنت الحملة من إزالة ٣ جراجات عشوائية بالحي( ١١ ) مجاورات (٣-٤-٦)، وتم التحفظ على عدد ٤ مركبات "توك توك" و٧ تروسيكلات، ودراجة نارية بالإضافة إلى معدة كباش وشاكوش تكسير حفار وماتور شفط مياه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع مخلفات فرز قمامة وخردوات قديمة من الحي الـ١٢ مجاورة ٤ عمارة ٣٤، كما تم إزالة سور شجري وحديد وسلك وغرفة تربية كلاب والتصدي لتعدي على الطريق العام بجوار العمارة ٥٠ بالاتحاد التعاوني بمنطقة التوسعات الشمالية.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، مشيراً إلى أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون.