محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بتكثيف الاستعدادات للعيد
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، بالاستمرار في تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال ايام عيد الفطر المبارك .
وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء باستغلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية في العيد بتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازي ووقائي، مؤكدًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً .
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