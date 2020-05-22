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نقيب السياحيين يعتمد شعبة العاملين بالغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر

05:28 م الجمعة 22 مايو 2020
نقيب السياحيين يعتمد شعبة العاملين بالغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر

باسم حلقة نقيب السياحيين

كتب يوسف عفيفي:

اعتمد باسم حلقة نقيب السياحيين، تشكيل شعبة الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر لتبدأ عملها بعد عيد الفطر مباشرة.

واستعرض حلقة في بيان اليوم، أسماء تشكيل الشعبة وهم:

أحمد عبد العزيز قرني خلف رئيسا - محمد محمد نجيب عبد الغفور محرز نائب - عمر حسين ابراهيم مرسال نائب - محمد عبد الوهاب كتير عبد الوهاب عضو - محمد بدري علي عواد عضو - أحمد محمد احمد جاد عضو - أيمن أحمد محمد عثمان حسن عضو.

واستقبل نقيب السياحيين، أحمد خلف رئيس الشعبة يرافقه نواب الشعبة محمد نجيب وعمر مرسال بمقر النقابة بمدينة نصر، حيث تم مناقشة أوضاع العاملين في الغوص والأنشطة البحرية في مدن محافظة البحر الاحمر وخاصة في مدينة الغردقة في ظل تبعات كورونا والتي أثرت بصورة مباشرة على جميع العاملين في الغوص والأنشطة البحرية.

وأوضح حلقة، أنه تم تكليف الشعبة بضرورة العمل على مساعدة العاملين من أعضاء الشعبة والتوسع في قبول العضوية والتعاقد مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية لتقديم تخفيضات على الكشوف والخدمة الأعضاء وأسرهم ضمن برنامج الرعاية الصحية الذي تتبناه نقابة السياحيين.

وتابع: وأيضا الإعداد لإدخال العاملين في الغوص والأنشطة البحرية ضمن منظومة صندوق الزمالة المزمع إنشاؤه قريبا ليكون مظلة تحمي السياحيين في مواجهة الأزمات المتلاحقة.

باسم حلقة البحر الأحمر الأنشطة البحرية عيد الفطر نقابة السياحيين

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