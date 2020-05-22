الحكومة توضح حقيقة تنشيط "كورونا" بسبب أدوية تحتوي على "إيبوبروفين" و"ديكلوفيناك"
كتب- محمد غايات:
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول منشور يحذر من تناول الأدوية التي تحتوي على مادة "إيبوبروفين"، أو "ديكلوفيناك" لتسببها في تنشيط فيروس كورونا، أمر غير صحيح.
وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
وأوضحت الوزارة، أن المنشور المتداول غير دقيق، محذرة من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة قد يؤدي الاعتماد عليها إلى أضرار وتداعيات صحية خطيرة لمن يستخدمها.
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