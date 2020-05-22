كورونا في 24 ساعة| أرقام غير مسبوقة في المصابين والرئيس: نُدير الأزمة بشكل علمي

كتب - يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه على المصريين الاطمئنان؛ لأن الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي جدًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الصحة: 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 حالة وفاة

السيسي: "الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي.. و3 نصائح لمواجهة الفيروس"

الحالة صفر.. وزير التعليم العالي يكشف موعد انكسار إصابات "كورونا" في مصر

وزير التعليم العالي: "عندنا تقريبًا 71 ألف حالة كورونا وليس 14 ألفًا"

احنا 71 ألف إصابة.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي عن كورونا

وزير التعليم العالي: سنصل إلى 20 ألف إصابة "كورونا" يوم 27 مايو

وزير التعليم العالي: متوسط نقل عدوى "كورونا" في مصر 1.4 شخص

توجيهات الرئيس السيسي حول بروتوكولات علاج كورونا أبرز عناوين الصحف

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إيران.. نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الصحي أصيبوا بكورونا

تركيا: ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 4249 حالة

الإمارات: 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 26 ألفا و898 حالة

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