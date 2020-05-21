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يخدم 50 ألف مواطن.. أبرز 15 معلومة عن مشروع بشاير الخير3

10:17 م الخميس 21 مايو 2020
يخدم 50 ألف مواطن.. أبرز 15 معلومة عن مشروع بشاير الخير3

السيسي يتفقد كاتدرائية ومسجد بشاير الخير 3 بالإسكن

كتب - يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن المشروع، وهي كالتالي:

1- يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية.

- تعد المرحلة الثالثة من المشروع الأكبر من نوعها.

- يقضي على المناطق العشوائية الخطرة في الإسكندرية.

- ينقل حياة أسر عاشت في عشش من صفيح عشرات السنين.

- يضم 3 مناطق خدمية "منشأت تعليمية، ومستشفى، ومسجدين" بمسطح 800 متر، و4 مساجد صغيرة.

- يضم كنيسة بمسطح 800 متر ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

- يعد المشروع هو المرحلة 2 ضمن أكبر مشروع للقضاء على العشوائيات في تاريخ مصر.

- يقع بشاير الخير بغيط العنب، في منطقة كرموز أحد أقدم الأحياء الشعبية.

- تعد المنطقة أصل مدينة الإسكندرية وأقدم مناطقها، وموقعه شمال بحيرة مريوط وغرب محرم بك وجنوب حى اللبان والعطارين.

- يأتي بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2.

- يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية.

- يضم المشروع منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ وبها 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف، و624 وحدة سكنية.

- يستفيد من المشروع، أكثر من 50 ألف مواطن.

- تم إنجاز بشاير الخير 3 خلال عامين ونصف العام.

- شارك في إنشاء المشروع أكثر من 75 شركة مصرية.

مشروع بشاير الخير3 السيسي الإسكندرية

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