يخدم 50 ألف مواطن.. أبرز 15 معلومة عن مشروع بشاير الخير3
كتب - يوسف عفيفي:
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية.
ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن المشروع، وهي كالتالي:
1- يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية.
- تعد المرحلة الثالثة من المشروع الأكبر من نوعها.
- يقضي على المناطق العشوائية الخطرة في الإسكندرية.
- ينقل حياة أسر عاشت في عشش من صفيح عشرات السنين.
- يضم 3 مناطق خدمية "منشأت تعليمية، ومستشفى، ومسجدين" بمسطح 800 متر، و4 مساجد صغيرة.
- يضم كنيسة بمسطح 800 متر ومركز شباب، وبنك، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.
- يعد المشروع هو المرحلة 2 ضمن أكبر مشروع للقضاء على العشوائيات في تاريخ مصر.
- يقع بشاير الخير بغيط العنب، في منطقة كرموز أحد أقدم الأحياء الشعبية.
- تعد المنطقة أصل مدينة الإسكندرية وأقدم مناطقها، وموقعه شمال بحيرة مريوط وغرب محرم بك وجنوب حى اللبان والعطارين.
- يأتي بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2.
- يعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية.
- يضم المشروع منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ وبها 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف، و624 وحدة سكنية.
- يستفيد من المشروع، أكثر من 50 ألف مواطن.
- تم إنجاز بشاير الخير 3 خلال عامين ونصف العام.
- شارك في إنشاء المشروع أكثر من 75 شركة مصرية.
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