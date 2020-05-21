احنا 71 ألف إصابة.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي عن كورونا

كتب - محمود مصطفى:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، اليوم الخميس، الوضع الخالي والمستقبلي لفيروس كورونا في مصر، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير3"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرصد مصراوي أبرز تصريحات وزير التعليم العالي، والتي جاءت كما يلي:

- نصل لـ15 ألف حالة اليوم وغدًا.

- نتوقع الوصول لـ20 ألف حالة يومي 27 و28 مايو.

- معدل نمو الإصابات هو 5.5%.

- نسبة معدل الوفيات الكلي عندنا 4.8% وهي غير قابلة للتشكيك.

- في مصر، المريض يعدي 1.4 شخص في المتوسط.

- المعدل الأمثل للعدوى هو 1 أي أن المريض ينقل العدوى لأقل من شخص.

- نصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى ومن بعدها تنكسر الجائحة.

- نقطة الانعطاف تحصل يوم 28 أو 29 مايو.

- ممكن تفضل تتناقص حتى يوم 16 يوليو للوصول إلى الإصابة صفر.

- إحنا مش 14 ألف إصابة، إحنا 71 ألف حالة.

- ده النموذج الافتراضي اللي ممكن يكون واقع، وممكن يكون أكتر من كده.

- النموذج الافتراضي يعتمد على أن عدد الإصابات الفعلي 5 أضعاف العدد المرصود.