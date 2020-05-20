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نظام التناوب.. ننشر آلية عمل البرلمان خلال أسبوعين لمواجهة كورونا "مستند"

08:56 م الأربعاء 20 مايو 2020
نظام التناوب.. ننشر آلية عمل البرلمان خلال أسبوعين لمواجهة كورونا "مستند"

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

حصل مصراوي على منشور رسمي أصدره الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي والذي بموجبه يقرر آليات العمل بالبرلمان من ٢٠ مايو ولمدة أسبوعين.

وأكد المنشور على العمل بالأمانة العامة وبالتناوب بين العاملين على أن تكون مواعيد الحضور من التاسعة صباحا والانصراف في الواحدة ظهرًا.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البرلمان للحفاظ على صحة العاملين لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

مجلس النواب فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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