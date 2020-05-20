وزير الإعلام: ارتفاع إصابات كورونا سببه الزحام قبل رمضان.. وهذه أسباب رفض الحظر الكامل

كتب- مصراوي:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مساء أمس الثلاثاء، إن سبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا خلال شهر رمضان هو الزحام والتكدس قبل شهر رمضان وخلاله.

وأكد أن الحكومة منذ البداية وهي تسير في مسارين الأول: الحفاظ على المواطنين وعدم انتشار المرض، والثاني: الحفاظ على عجلة الاقتصاد، لكن يجب تعاون المواطنين مع الحكومة لمواجهة المرض.

وأضاف : "من أول رمضان كنا متوقعين حدوث ارتفاع في عدد الإصابات، ووضعنا كل السيناريوهات وقمنا بدراسة عيوبها ومميزاتها بما فيها فكرة فرض الحظر الكامل ولكن وجدناه دون جدوى، والدولة لا تستطيع تحمل هذا الأمر، لأن اقتصادنا ليس بقوة الاقتصاد الفرنسي أو الأمريكي، خاصة وأن كثير من المواطنين فقدوا وظائفهم، الأمر الذي جعل الحكومة تعطي العمالة غير المنتظمة منحة الـ500 جنيه".

وعن الإجراءات الاحترازية المشددة في العيد قال : "نحن أمام مرض مطلوب منا أن نتعايش معه، ماكنش سهل علينا فرض إجراءات احترازية مشددة في العيد كما لو كنا في حظر كامل"، وتابع: "رقم إصابات كورونا اليوم- الثلاثاء- صادم، ولازم نلتزم عشان نحتفل بالعيد الكبير في ظروف أفضل من ظروف عيد الفطر".​