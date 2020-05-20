انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة واستقرار الأحوال الجوية

كتب- محمد عبداناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد استمرارا للموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد، حيث تصل الحرارة إلى 43 على القاهرة والوجه البحري، و44 درجة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف شاهين في تصريح لمصراوي، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الـ48 ساعة المقبلة، تتمثل في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، وتكون رعدية أحيانا.

وتابع: "تنشط الرياح على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي أيضًا إلى إعاقة مستوى الرؤية".

وأكد شاهين أنه بداية من يوم الجمعة المقبل نشهد تراجعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، لتعود إلى المعدلات الطبيعية، حيث يصل حجم التراجع في درجات الحرارة إلى 6 و7 درجات.

وأشار شاهين إلى أن تراجع درجات الحرارة يستمر حتى منتصف الأسبوع، حيث تسجل درجات الحرارة يوم الجمعة على القاهرة 37 درجة، ثم باقي الأيام تعود لـ33 و32 درجة، وكذلك على السواحل الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 23 و25 درجة، والصعيد بين 33 و38 درجة.

وأوضح شاهين، أنه بداية من أول الأسبوع تعودة الشبورة المائية في الصباح الباكر، وهي أحد الظواهر الدالة على استقرار الأحوار الجوية.​