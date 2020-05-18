مدير مركز الأوقاف للبحوث الدينية: تنفيذ الإجراءات الاحترازية واجب شرعي

القاهرة- (أ ش أ):

دعا مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية الشيخ عبد الفتاح جمعة اليوم المواطنين إلى الالتزام بما تتخذه الدولة لمنع انتشار كورونا للمحافظة على سلامة المجتمع، مؤكدا أن الالتزام بالاجراءات الاحترازية والحظر واجب شرعي على كل مواطن وشخص في المجتمع أن يطبقه.

وقال مدير مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية - خلال كلمته الليلة في الحلقة الخامسة والعشرين من حلقات برنامج (حديث السحور) الذي تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط على موقعي الوكالة على (فيس بوك) و(يوتيوب) بمناسبة شهر رمضان الكريم - إن الاسلام يدعو إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله " فالحق سبحانه وتعالى يقول " ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، لافتا إلى ضرورة عدم التفريط في حصل عليه الانسان من خلوة مع الله في رمضان وأن يجعلها منهاجا له في الحياة والتدريب على الالزام بالحظر حتى تمر المرحلة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع بسلام على المصريين جميعًا.

وطالب المواطنين بالاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الارتقاء بالروح في الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم تلك الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشد مئزره فيها ويقوم الليل ويوقظ أهله من أجل طاعة الله تعالى والفوز برضاه جل وعلا.

جرى بث الحديث على موقع الوكالة على يوتيوب على الرابط الآتي: