​النقل: تصدير 65 ألف طن فواكه وخضروات عبر الموانئ خلال 24 ساعة

(مصراوي):

قالت وزارة النقل، إن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة، سفر 34 سفينة و31 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد، فيما بلغ عدد السفن العاملة في الموانئ 77 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 149 ألف طن بضائع عامة، بينها 65 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوروبا واستيراد 268 ألف طن حديد وخشب وقمح وذرة ومواد بترولية.

وأكدت الموانئ أنه يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحي، بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع تأكيد توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحي، والتأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكي السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكي على الرصيف وحتى مغادرتها.