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التموين: صرف 80% من مقررات شهر مايو حتى الآن

11:30 ص الإثنين 18 مايو 2020
التموين: صرف 80% من مقررات شهر مايو حتى الآن

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال تقرير صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شركات الجملة انتهت من توزيع ما يقرب من60%، من السلع التموينية للبدالين والمنافذ لتوزيعها على المواطنين بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين.

كما صرفت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين ما يقرب من 80% من مقررات شهر مايو الجاري، بجانب طرح السلع بأسعار مخفضة في المنافذ.

وكشف اللواء مهندس عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، عن تطبيق منظومة المحاسبة السلعية الجديدة للمقررات التموينية، في محافظة الأقصر، كأول محافظة يتم فيها تجربة تلك المنظومة بعد تجربتها الشهر الماضي في منطقة إمبابة على أن يتم تعميمها في كل المحافظات بعد نجاحها في الأقصر.

وأوضح مدكور، لمصراوي، أن طبيعة المنظومة الجديدة تهدف إلى صرف السلع التي يرغبها أصحاب البطاقات التموينية من خلال تعامل بدال التموين مع المخزن مباشرة، وذلك لمنع إجباره على سلع معينة لا يرغب فيها.

وزارة التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطاقات التموين

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