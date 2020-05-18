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التنمية المحلية: وقف النقل الجماعي والرحلات بين المحافظات خلال العيد

11:17 ص الإثنين 18 مايو 2020
التنمية المحلية: وقف النقل الجماعي والرحلات بين المحافظات خلال العيد

شركات النقل الجماعي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم العمل على تطبيق قرارات رئيس الوزراء بتعطيل وسائل النقل الجماعي خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هذا القرار يشمل كافة وسائل النقل الجماعي الحكومية داخل المحافظات وبين المحافظات وبعضها البعض.

وأشار متحدث الوزارة، إلى أنه سيتم إيقاف النقل الجماعي والرحلات بين المحافظات طوال أسبوع العيد بداية من الأحد المقبل وحتى الجمعة نهاية الأسبوع.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار تطبيق إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه خاصة وأن فترة العيد تشهد تزاحمًا كبيرًا من جانب المواطنين.

وكان المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، صرح أمس بأن قرار وقف النقل الجماعي لا يسري على سيارات الملاكي والميكروباص والتاكسي.​

الدكتور خالد قاسم النقل الجماعي عيد الفطر فيروس كورونا

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