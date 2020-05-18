تصل 44 درجة.. 10 نصائح عاجلة من الأرصاد لمواجهة الحر

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، نظر للارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة خلال الـ3 أيام المقبلة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن حالة الطقس شديد الحرارة نتيجة تأثرنا بامتداد منخفض السودان الموسمي، متوقعا عودة حالة الطقس إلى الحالة الطبيعية بداية من يوم الجمعة المقبل.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- عدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة.

- شرب كمية كثير من المياه ما قبل السحور.

- السحور لابد أن يكون غني بالخضروات والفواكة، وتقليل الكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

- عدم التعرض للشمس المباشرة، والحفاظ على ارتداء ملابس قطنية.

كما وجه بعض خبراء السيارات بعض النصائح للمواطنين، وهي:

- التأكد من منسوب مياه التبريد ويفضل غسيل دورة التبريد والتأكد من عدم وجود تسريب في الدورة وتغيير المياه بمياه خضراء أو حمراء على حسب نوع السيارة.

- التأكد من كهرباء السيارة.

- التأكد من حاله إطارات السيارة ومنسوب الهواء.

- عدم ملىء خزان البنزين أكتر من النصف مع فصل الأوتوماتيك.

- عدم ترك أجهزة اللاب توب أو التليفونات أو الولاعات أو زجاجات الكحول أو أي مواد قابلة الاشتعال داخل السيارة.

- تهوية زجاج السيارة حتى لا يتمدد الهواء الساخن داخل السيارة فيحدث تهشم للزجاج.