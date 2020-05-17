حدث في 8 ساعات| إعلان إجازة عيد الفطر.. والحكومة تقر المواعيد الجديدة لحظر التجوال
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان إغلاق المحال والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر، وموعد امتحانات الثانوية العامة، بجانب إعلان إجازة عيد الفطر، بالإضافة إلى تحذير الأرصاد من شدة الحرارة خلال الأيام المقبلة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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