الاسكان تنتهي من تشطيب أول فيلا في المنصورة الجديدة - فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، أول ڤيللا يتم تشطيبها في مدينة المنصورة الجديدة.

وقال خطاب، هذا أول نموذج يتم تشطيبه ضمن فيلل التصميم الكلاسيكي، مضيفًا: "طفرة في مشروعات الإسكان الحكومي".

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد ومرافقوه، أول فيلا يتم تشطيبها بمنطقة الفيلات المواجهة للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تنفيذ أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، لإخراج هذا المشروع بأفضل صورة ممكنة.

وقال الجزار: جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 58 %، والفيلات الكلاسيك 55 %.