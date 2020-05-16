5 آلاف شقة كاملة التشطيبات.. كيف تحصل على وحدة من الإسكان بـ3 مشروعات؟

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز أكثر من 5000 شقة في 3 مشروعات مختلفة (سكن مصر- دار مصر - جنة) في عدد من المدن الجديدة.

الطرح المتتالي شمل الأدوار الأخيرة والأرضية فقط في الـ3 مشروعات، حيث تم حجز الأدوار المتكررة في الطروحات السابقة.

وينشر مصراوي تفاصيل المشروعات الثلاثة، من حيث الأماكن والأسعار ونظام الحجز الإلكتروني وكذلك نظم السداد.

جنة.. إسكان فاخر:

عدد الشقق المطروحة في مشروع جنة للإسكان الفاخر 1359 وحدة كاملة التشطيبات، في 6 مدن جديدة، بواقع (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

بدات إجراءات الحجز يوم 24 إبريل الماضي وتستمر حتى يوم 4 يونية المقبل، بحيث يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط، ثم التسجيل على الموقع والحصول على استمارة التقديم، وسداد جدية الحجز والتي تبلغ 50 ألف جنيه.

وتم تخصيص الوحدات المطروحة للحجز للدورين الأرضي والأخير فقط، وتتراوح مساحات الشقق من 100 إلى 150 مترا، حيث تتكون العمارة من 5 أدوار كل دور به 4 شقق، كما يوجد مصعد كهربائي في العمائر، ويتواجد مسطحات خضراء ومسطح مائي داخل كل مشروع.

ويمكن التعرف على أسعار الشقق بالتفصيل من هناا.

دار مصر.. الطرح الجديد:

كما بدأت وزارة الإسكان، إجراءات حجز شقق دار مصر في 5 مدن جديدة، يوم الأحد 3 مايو الجاري، في 5 مدن هي (15 مايو- السادات- العاشر من رمضان- بدر- برج العرب الجديدة).

الطرح الجديد من شقق دار مصر هو الثاني خلال 2020، بعد أن قررت هيئة المجتمعات العمرانية طرح حجز الوحدات المتبقية من وحدات المرحلة الأولى والثانية من المشروع التي تم طرهحهم خلال عامي 2014 و2015.

ووصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ1061 شقة كاملة التشطيبات، للدورين (الأرضي- الأخير) فقط، حيث تتواجد الوحدات داخر كامبوند محاط بسور خرساني، مع امكانية تنفيذ بوابات إلكترونية، كما يوجد شركة للصيانة ونظافة المشروع وكذلك أفراد امن دائمين، وتصل مساحات الشقق لـ115 متر وحتى 150 مترا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

ويمكن التعرف على أسعار الشقق بالتفصيل من هنا.

سكن مصر.. الإسكان المتوسط:

أما المشروع الثالث التي طرحته وزارة الإسكان، فهو "سكن مصر" ويستمر حتى يوم 18 يونيو.

الطرح الجديد من شقق سكن مصر، يصل لـ2662 وحدة سكنية، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، وتصل مساحات الشقق لـ115 مترا وحتى 118 مترا، كما تتكون الوحدات من 3 غرف ومطبخ وحمام.

ويمكن التعرف على أسعار الشقق بالتفصيل من هنا.

نظم السداد:

اعتمدت وزارة الإسكان على نظم سداد موحدة لـ3 مشروعات، تبدا بسداد 50 ألفا مقدم حجز، و500 جنيه مصروفات إدارية وفي حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز لـ10% من إجمالي ثمن الوحدة، بجانب 1.5 مصاريف إدارية ومجلس أمناء، وذلك خلال شهرين من انتهاء الحجز.

- يتم سداد دفعات ربع سنوية يقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- سداد 15% من ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد أو 5 أو 7 سنوات لكن بفائدة.

- في حالة سداد باقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة.

الشروط التقديم:

كما تم توحيد شروط التقديم في المشروعات الـ3 أيضًا، وهما أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد.

- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر ) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للأستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

- بعض وحدات الدور الأرضى قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة، وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقًا للقواعد المتبعة بالهيئة فى هذا الشأن.

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