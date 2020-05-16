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لعلاجه من السرطان.. أسرة معلم مصري في السعودية تستغيث بوزيرة الصحة

12:26 ص السبت 16 مايو 2020
لعلاجه من السرطان.. أسرة معلم مصري في السعودية تستغيث بوزيرة الصحة

الدكتورة هالة زايد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجهت أسرة تقيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، استغاثة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تطالبها بإصدار قرار بعلاج مُعلم عائد من المملكة العربية السعودية بسبب ظروف مرضية.

محمد سيف، موظف، وأحد أفراد الأسرة، قال لـ"مصراوي"، إن المعلم محمد مهدي شاهين، من المقرر وصوله إلى القاهرة، يوم الأحد المقبل، قادمًا من المملكة العربية السعودية، بعد تنسيق السفارة المصرية مع السلطات السعودية، بشأن عودته إلى مصر، لتلقيه العلاج بعد دخوله في حالة حرجة لمعاناته من مرض السرطان.

وأوضح سيف أنه مع بداية شهر مارس الماضي، شعر المعلم بألم حاد في الفم والحلق وظهور أورام وبالفحص، وأخذ عينة تبين أنه مريض بالسرطان، ومع موعد وصوله يوم الأحد المقبل تطالب الأسرة وزيرة الصحة باستثناء من الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا، وتحويله لأقرب مستشفى أورام قريب من مسقط رأسه ليتلقى العلاج فيه حتى ولو على نفقته.

هالة زايد كفر الشيخ السعودية مرض السرطان

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