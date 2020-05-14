مفتي الجمهورية: التجمع للدعاء والذكر وقت انتشار الأوبئة غير جائز شرعًا

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الاجتماع للدعاء والذكر وقت انتشار الأوبئة والأمراض للدعاء، لرفعها لا يجوز شرعًا.

وأوضح علام في فتوى له، أن الاجتماع للدعاء والذكر لكشف الضر، والتضرع الجماعي؛ لتفريج الكروب ورفع البلاء، من الأمور المستحسنة شرعًا، إلَّا حيث يكون في الاجتماع ضرر أو عدوى، كما هو الحال في وباء "كورونا" (COVID-19)، وكما ثبت ذلك في حوادث التاريخ الغابرة، فلا يشرع حينئذ الاجتماع.

وأشار إلى أنه لولي الأمر منعُ التجمع في هذه الحالة عند الخوف من حصول الضرر، ويجب على الناس الالتزام بذلك شرعًا، ويكون الاجتماع على الذكر أو الدعاء حينئذ حرامًا؛ من جهة كونه سببًا لانتشار المرض وانتقال العدوى واستفحال الوباء، ومن جهة أنه افتئات على ولي الأمر الذي خوَّلَت له الشريعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما هو مكلَّف به من الحفاظ على أرواح الناس وصحتهم.

وتابع المفتي: "يكفي أن يدعو كل واحدٍ في مكانه، دون اختلاط أو اجتماع، ويمكن للناس جمع الهمم على الدعاء عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فإن صدق القلوب هي محل نظر علام الغيوب، والناس إلى القلوب الضارعة أحوج منهم إلى الجموع المتدافعة، ويجب على الجميع اتخاذ كافة السبل المتاحة للحفاظ على نفوس الناس وأرواحهم، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص، من تدابير وقائية وأساليب احترازية".