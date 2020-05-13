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"قومي حقوق الإنسان": التمريض جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية ويؤدون عملهم بشجاعة

12:54 م الأربعاء 13 مايو 2020
"قومي حقوق الإنسان": التمريض جزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية ويؤدون عملهم بشجاعة

المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:


قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق تحية إعزاز وتقدير الي كافة أطقم التمريض العاملة في مصر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام.


ووجه المجلس التحية لكافة الأطقم الطبية على الدور البطولي والتضحيات التي يقومون بها من أجل الحفاظ علي صحة المواطن في مواجهة وباء كورونا الجديد " كوفيد 19" الذي يجتاح دول العالم ومنها مصر .


وأكد فايق، أن التمريض جزء هام لا يتجزأ من الرعاية الصحية للمواطنين وأن أفراده يعملون بروح الإيثار والشجاعة في تأدية واجبهم الإنساني والذي ظهر جليا في مشاركتهم في مجابهة هذا الوباء.


ويأتي الاحتفال هذا العام وسط جهود مضنية يبذلها قطاع الرعاية الصحية لعلاج مصابي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وشهد العالم أجمع بالدور الحيوي، والبطولي الذي يقدمه هذا القطاع الذي يعتبر أكثر المهن إنسانية في كل الدول.

المجلس القومي لحقوق الإنسان التمريض الرعاية الصحية فيروس كورونا

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