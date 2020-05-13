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أمطار رعدية وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الـ4 أيام المقبلة

08:00 ص الأربعاء 13 مايو 2020
أمطار رعدية وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الـ4 أيام المقبلة

طقس حار

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ4 أيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء حتى السبت المقبل.

وقالت الهيئة، يسود طقس اليوم الأربعاء، حار نهارا لطيف ليلا والرياح ما بين معتدلة إلى نشطة مع شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة نهارا لطيق ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة إلى نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية ونشاط رياح على شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (36 – 19)، والوجه البحري (35 – 19)، والسواحل الشمالية الغربية (30 – 19)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (27 – 18)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (37 – 24)، وشمال الصعيد (39 – 20)، وجنوب الصعيد (40 – 25).

الخميس:
يسود طقس حار نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح نشطة على شمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة (36 – 19)، والوجه البحري (35 – 19)، والسواحل الشمالية الغربية (28 – 19)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (28 – 18)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (37 – 24)، وشمال الصعيد (40 – 21)، وجنوب الصعيد (40 – 25).

الجمعة:
يسود طقس شديد الحرارة نهارا نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة على القاهرة، وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري (37 – 21) والسواحل الشمالية الغربية (28 – 19)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (29 – 18)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (36 – 23)، وشمال الصعيد (39– 23)، وجنوب الصعيد (42 – 26).

السبت:
يسود طقس شديد الحرارة نهارا نهارا لطيف ليلا مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون متوسطة إلى خفيفة ورعدية أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري (40 – 23) والسواحل الشمالية الغربية (30 – 21)، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء (29 – 18)، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر (36 – 23)، وشمال الصعيد (41– 25)، وجنوب الصعيد (42 – 27).​

هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية السواحل الشمالية طقس حار

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