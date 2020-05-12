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"خطة البرلمان" توافق على رفع الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها

02:38 م الثلاثاء 12 مايو 2020
"خطة البرلمان" توافق على رفع الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها

الدكتور حسين عيسى

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها؛ سواء أكانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية أم مقيدة بسوق الأوراق المالية أم غير مقيدة لها، وذلك دون خصم أي تكاليف؛ لتصبح 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشترى المُقيم، وذلك بدلًا من 0.5 في الألف وفقًا للمشروع الوارد من الحكومة.

ونص المشروع أيضًا على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 فى الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم، وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 في الألف من إجمالي قيمة البيع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005؛ حيث إنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولا يكون أي منهما خاضعًا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

الدكتور حسين عيسى لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب رفع الضريبة

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