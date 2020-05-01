أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"محور التنمية وقاعدة الإنتاج".. السيسي يوجه رسالة إلى عمال مصر

12:53 م الجمعة 01 مايو 2020
"محور التنمية وقاعدة الإنتاج".. السيسي يوجه رسالة إلى عمال مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى عمال مصر، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقال السيسي عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة: "أتوجه إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في ارجاء الوطن".

وأضاف: "أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء، أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم، والمحور الأساسي للتنمية، والقاعدة الراسخة للإنتاج".

وتابع الرئيس: "تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".

الرئيس السيسي عيد العمال

الخبر التالى:

الثقافة: إدراج منازل شهداء الجيش والشرطة ضمن مشروع "عاش هنا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 986042

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة تنفذ عملية نوعية ضد بؤرة إرهابية بشمال سيناء