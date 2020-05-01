"محور التنمية وقاعدة الإنتاج".. السيسي يوجه رسالة إلى عمال مصر
كتب - محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى عمال مصر، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.
وقال السيسي عبر حسابه على فيسبوك اليوم الجمعة: "أتوجه إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في ارجاء الوطن".
وأضاف: "أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء، أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم، والمحور الأساسي للتنمية، والقاعدة الراسخة للإنتاج".
وتابع الرئيس: "تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5537
عدد المصابين
-
1381
عدد المتعافين
-
392
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3249667
عدد المصابين
-
986042
عدد المتعافين
-
232936
عدد الوفيات
إعلان