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التموين: صرف 50% من مقررات أبريل حتى الآن

10:11 ص الخميس 09 أبريل 2020
التموين: صرف 50% من مقررات أبريل حتى الآن

صرف 50% من مقررات أبريل حتى الآن

كتب- محمد سامي:

قال تقرير رسمي تلقاه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن شركات الجملة التابعة للوزارة تواصل صرف السلع التموينية المدعمة لبقالي التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة منعًا للتكدس وللوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير، بحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، أنه تم صرف 50% ضمن مقررات شهر أبريل حتى الآن، لصرفها لأصحاب البطاقات على مدار أيام الشهر.

وتتيح منافذ توزيع السلع التموينية التابعة للوزارة صرف المطهرات "555" تركيز كحول 70% من منتجات مصانع الوزارة على بطاقات التموين ضمن فرق نقاط الخبز.

وكان الدكتور علي المصيلحي، أشار إلى انتظام صرف مقررات تموين شهر أبريل من خلال المنافذ والممثلة في بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي، وسيتم صرف السلع للمواطنين طوال أيام الشهر وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 7 مساءً.

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