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أرقام كورونا آخر 24 ساعة| 30 ألف إصابة في أمريكا.. والعالم يقترب من مليون والنصف

05:49 م الأربعاء 08 أبريل 2020
أرقام كورونا آخر 24 ساعة| 30 ألف إصابة في أمريكا.. والعالم يقترب من مليون والنصف

مؤشر مصراوي

رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

اقترب إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عالميًا من مليون ونصف المليون إصابة، إذ وصل عدد المُصابين حتى آخر إحصائية رسمية مُسجلة مليون و426 ألفًا، و94 إصابة.

وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا على قائمة الدول الأكثر إصابة، فيما جاءت إيطاليا بؤرة التفشي الأوروبية في المرتبة الثالثة، ثم حلت ألمانيا وفرنسا خلفها مباشرة بالمركزين الرابع والخامس.

ويمكنك عبر مؤشر مصراوي التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لإصابات كورونا كل يوم، وترتيب الدول الـ10 الأعلى والأقل تسجيلا للإصابات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميا منذ يناير الماضي.

مؤشر مصراوي كورونا أعداد إصابات كورونا

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كورونا فى العالم

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