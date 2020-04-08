"العربية للتصنيع" و"الداخلية" تتفقان على تصنيع لوحات مرورية مؤمنة.. والتصدير عربيًّا وإفريقيًّا

كتب- محمد سامي:

أشاد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهًا بأهمية تنفيذ تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات طبقًا للمواصفات والمعايير العالمية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

وجاء هذا خلال توقيع اتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الداخلية.

وقال بيان رسمي صادر عن الهيئة، اليوم، إن الاتفاق يأتي في إطار اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولي مع كبرى الشركات العالمية؛ لتنفيذ المشروعات التنموية وَفقًا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز فرص الاستثمار في مصر.

وأشار التراس إلى أهمية تعزيز الشراكة مع شركة "تونجز" الألمانية، التي تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، مشددًا على توفير "العربية للتصنيع" كل الإمكانات التكنولوجية والبشرية والفنية للبدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وإنشاء مصنع لصناعة اللوحات المؤمنة بأعلى وسائل التأمين، مع إمكانية التطوير المستمر للتوافق مع منظومة التحول الرقمي والأنظمة الذكية لتأمين الطرق والمركبات ووسائل النقل المختلفة وَفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الاتفاق يتضمن تدريب الكوادر البشرية بالهيئة على المهارات والخبرات التصنيعية التي تحتاج إليها هذه الصناعة وَفقًا لأحدث نظم التدريب الحديثة.

وأوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون في المرحلة الأولى تلبية كل احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة وبأسعار منافسة، ثم التوسع مستقبلًا للتصدير؛ خصوصًا مع توقيع مصر عديدًا من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية والعربية؛ ما يؤهلها لأن تصبح مركزًا لتصدير اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لدول المنطقة العربية والإفريقية.

وأعرب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية، عن ثقة وزارة الداخلية في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدًا بخططها لتعميق التصنيع المحلي، وامتلاكها المقومات التكنولوجية المتطورة والعمالة البشرية المدربة على مستوى عالٍ؛ بما يساعد على نجاح التعاون مع شركة "تونجز" الألمانية العالمية، في مجال توطين تكنولوجيا إنتاج اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون المالية أهمية عقد الشراكة بين "العربية للتصنيع" وشركة "تونجز"؛ لتلبية احتياجات وزارة الداخلية من هذه اللوحات المؤمنة، مشيدًا بتميُّز الهيئة بالدقة في تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأشاد ممثل شركة "تونجز" الألمانية العالمية، بما تقوم به الهيئة العربية للتصنيع نحو توطين صناعة اللوحات المعدنية المؤمنة، مؤكدًا أن السوق المصرية والعربية والإفريقية واعدة وتشكّل أهمية استراتيجية كبيرة لشركة "تونجز" الألمانية.