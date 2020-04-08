أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

مدبولي: نتوقع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة.. وهذا السيناريو نخشى حدوثه

01:39 م الأربعاء 08 أبريل 2020
مدبولي: نتوقع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة.. وهذا السيناريو نخشى حدوثه

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه جرى استعراض نمو وتزايد الأعداد بشأن إصابات فيروس "كورونا".

وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل: "التزايد مشابه للسيناريوهات التي وضعناها منذ أكثر من شهر، كل أسبوع نجتمع وندرس الأعداد ونشوف تقديراتنا، وحتى هذه اللحظة مقاربين لكل السيناريوهات التي توقعناها لكل أسبوع بمتوسط عدد الإصابات، وقدرنا لهذا الأسبوع أن تكون الأرقام ما بين 150:120.

هنشوف زيادات في الإصابات اليومية خلال الأسبوع والأسبوعين اللي جايين، كل الخوف إننا نلاقي يوم 150 إصابة، وتاني يوم يكون فيه 300 إصابة، دا معناه إننا هنكرر نفس سيناريوهات الدول الأخرى".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء فيروس كورونا

الخبر التالى:

الحكومة: مد فترة حظر حركة المواطنين 15 يوما جديدا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغيير وحيد.. الحكومة تمد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أسبوعين (9 قرارات)