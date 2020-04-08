مدبولي: نتوقع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة.. وهذا السيناريو نخشى حدوثه

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنه جرى استعراض نمو وتزايد الأعداد بشأن إصابات فيروس "كورونا".

وأضاف في مؤتمر صحفي منذ قليل: "التزايد مشابه للسيناريوهات التي وضعناها منذ أكثر من شهر، كل أسبوع نجتمع وندرس الأعداد ونشوف تقديراتنا، وحتى هذه اللحظة مقاربين لكل السيناريوهات التي توقعناها لكل أسبوع بمتوسط عدد الإصابات، وقدرنا لهذا الأسبوع أن تكون الأرقام ما بين 150:120.

هنشوف زيادات في الإصابات اليومية خلال الأسبوع والأسبوعين اللي جايين، كل الخوف إننا نلاقي يوم 150 إصابة، وتاني يوم يكون فيه 300 إصابة، دا معناه إننا هنكرر نفس سيناريوهات الدول الأخرى".