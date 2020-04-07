برلماني يطالب وزيرة التضامن ببحث أوضاع سائقي التاكسي

كتبت - ميرا ابراهيم:

أرسل النائب محمد فؤاد، خطاب لوزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع مالكي وقائدي التاكسي، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وكيف انعكست هذه الظروف على الأوضاع وأثرت عليهم، ومطالبتهم بضرورة إعادة النظر فى عدد من الأمور المتعلقة بدعمهم كسائر الفئات التى شملتها قرارات الدولة بشأن مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وجاء نص الخطاب الذى أرسله النائب لوزيرة التضامن الاجتماعى، والمرسل من قبل جمعية مالكي وسائقى التاكسي، كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

النائب محمد فؤاد

" تحية طيبة وبعد "

نحن أصحاب السيارات الأجرة في مصر "التاكسي " والذي يقدر عددها 380 ألف تاكسي على مستوي الجمهورية، و 120 ألف في القاهرة الكبرى، لقد صدر قرار رقم 310 لسنة 2017 لوزارة التضامن الاجتماعي بخصوص التأمينات الاجتماعية على السيارات التاكسي.

وجاء القرار برفع التأمينات على حصتي صاحب العمل والسائق ليصل المبلغ إلى 3200 بدلا من 650 سنويا مع زيادة سنويا 20 % لمدة خمس سنوات تبدأ في 2017 حتى 2022، والآن في عام 2020، أصبح 556 ليصل في 2022 أكثر من 8000 سنويا ومن المفترض يوجد لدينا تأمين صحي لم يتم تنفيذه، ولا نعلم العائد من المعاش سيصل إلى كام حينها.

وتابع أعضاء الجمعية في الخطاب :"الآن بعد ظهور فيروس كورونا في مصر والتوعية المستمرة من الحكومة ووسائل الإعلام بالالتزام في المنازل أصبحت الحياة متوقفة تماما سائقي ومالكي التاكسي في مصر".

وأضافوا:"في ظل هذه الظروف الإجبارية علينا، قد تنفعنا التأمينات بصرف عدد من الشهور من أموالنا أو قروض حسنة، ونرجو منكم التدخل العاجل لحل هذه المشكلة التي يتضرر منها أكثر من مليون فرد مصري".

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