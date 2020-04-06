غياب للأتربة.. البيئة: شبورة وانخفاض رؤية اليوم

كتب - محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الاثنين، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

الاثنين

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال القاهرة، وجيدة على شرق وغرب ووسط وجنوب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من مصادرها المختلفة نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 2.1 متر في الثانية وحتى 8.5 متر في الثانية.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على جميع محافظات الدلتا وتشمل (دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من مصادرها المختلفة نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية وحتى 7.2 متر في الثانية.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء متوسطة على (الأقصر - أسوان)، وسيئة على قنا، وجيدة على (بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا - سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من مصادرها المختلفة نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.9 متر في الثانية وحتى 9 أمتار في الثانية.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من مصادرها المختلفة نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتتراوح سرعة الرياح من 1.9 متر في الثانية وحتى 8.1 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء سيئة على جنوب سينا، ومتوسطة على (شمال سيناء - بورسعيد – الإسماعيلية)، وجيدة على السويس، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات من مصادرها المختلفة نهارا وتركيزها خلال ساعات الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.4 متر في الثانية وحتى 6.8 متر في الثانية.