أول قرار من التموين بشأن الخبز والسلع المدعمة في المناطق المعزولة بسبب "كورونا"

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، قرارًا بتوجيه رقم 13 لسنة 2020، لتنظيم عمل المخابز والبدالين التموينين، في المناطق المكتشف فيها حالات إيجابية بفيروس "كورونا" استوجبت العزل بمعرفة الجهات الصحية المختصة.

وقال التوجيه، إنه يتم التحقق من وجود أرصدة كافية من الدقيق في المخابز والأقماح بالمطاحن والصوامع والسلع بفروع شركات الجملة والبداليين التموينين وفروع جمعيتي، في هذه المناطق يكفي لمدة 7 أيام على الأقل.

وأضاف أنه في حال توقف المخابز بهذه المناطق، يتم إسناد حصص تلك المخابز لأقرب منطقة لإنتاج الخبز وإعادة نقله بالسيارات التابعة للوحدات المحلية التابع لها هذه المناطق أو سيارات التابعة لشركة المصريين للتوزيع والخدمات بالمناطق التابعة للشركات.

وأشار التوجيه إلى توزيع الخبز على المواطنين بأماكن إقامتهم، بالتنسيق مع الجهات المحلية والصحية والتضامن الاجتماعي.

وأكد توجيه وزير التموين، أنه في حال استمرار الوضع يتم توزيع السلع الغذائية أو المقررات التموينة على المواطنين بأماكن إقامتهم، وألزم مديري الإدرات التموينية ورؤساء المكاتب بتخصيص رقم هاتف "واتس آب" للتواصل مع المواطنين، وأصحاب الأنشطة لتقليل الاختلاط ومنع الازدحام.​



