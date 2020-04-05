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لأول مرة.. مصر تنجح في تصدير الموالح إلى البرازيل

04:37 م الأحد 05 أبريل 2020
لأول مرة.. مصر تنجح في تصدير الموالح إلى البرازيل

الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي التابع لوز

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، عن نجاح مصر في تصدير الموالح، لأول مرة، إلى دولة البرازيل.

وقال العطار، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي": "إن المفاوضات الفنية استمرت أكثر من عامَين"، مشيرًا إلى أن الوفد البرازيلي تفقَّد المزارع والمنظومة التصديرية لمصر قبل توقف حركة الطيران.

وتابع رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأن عملية التصدير ستكون خلال شهر عقب تجهيز منشور فني.

أحمد العطار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البرازيل

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