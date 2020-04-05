بحثا "كورونا وليبيا وأفريقيا".. السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون

كتب- محمد سامي:

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاتصال تناول التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوي الثنائي أو على مستوي القارة الأفريقية بناءً على ما تم مناقشته امس الأول بالقمة الأفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الأفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.

كما تناول الاتصال، بحسب بيان، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.