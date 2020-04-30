الأزهر الشريف: عمال مصر سند الوطن في ظل جائحة "كورونا"
كتب - محمود مصطفى:
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات التهاني لعمال مصر بمناسبة عيد العمال الذي يحل في الأول من مايو كل عام.
وأعرب الأزهر الشريف، في بيان له الخميس، عن خالص تقديره لكل عمال مصر الذين يُستند عليهم لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الحبيب، ولا يزال العمال في تلك الجائحة يؤدون أعمالهم بهمة وكفاءة وإتقان في مختلف المجالات، حاملين أرواحهم على أيديهم، مبتغين وجه الله تعالى، واضعين استقرار الوطن وأمنه وتقدمه نصب أعينهم.
ودعا الأزهر عمال مصر بهذه المناسبة إلى الأخذ بالأسباب في المحافظة على الأنفس، والعمل بإرشادات ونصائح الوزارات والمؤسسات المعنية، والالتزام بكآفة الإجراءات الوقائية، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها مِن كلِّ مكروهٍ وسوءٍ.
الخبر التالى:استمرار الجسر الجوي لمصر للطيران لعودة العالقين بالخارج
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
5268
عدد المصابين
-
1335
عدد المتعافين
-
380
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3189017
عدد المصابين
-
971599
عدد المتعافين
-
227247
عدد الوفيات
إعلان