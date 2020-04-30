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هالة زايد تعلن المشاركة في دراسة مع "الصحة العالمية" بشأن كورونا

02:41 م الخميس 30 أبريل 2020
هالة زايد تعلن المشاركة في دراسة مع "الصحة العالمية" بشأن كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المشاركة من خلال فريق بحثي كبير في الدراسة التضامنية "solidarity trial" الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والتي اشترك فيها حتى الآن 100 دولة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن هذه الدراسة تجرى في مصر في جميع مستشفيات العزل.

وأضافت أن الدراسة تتضمن شقين؛ الأول "ملاحظي" خاص بتحليل بيانات المرضي وإظهار المؤشرات من خلال بناء قاعدة بيانات موحدة تضم جميع دول العالم تهدف إلى الزيادة المعرفية للفيروس وخصائصه بشكل أدق للتعامل معه بأفضل طرق علاجية، والشق الثاني يتضمن التجارب الإكلينيكية على العقاقير البحثية ونتائجها، كما أن وزارة الصحة والسكان تشترك مع منظمة الصحة العالمية في دراسة التفاصيل الجينية للفيروس والتي قد تؤثر على مسار التشخيص والعلاج.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مجلة لانست "Lancet infectious diseases journal" والتي تعد من أكبر المجلات العلمية العالمية في مجال الأمراض المعدية والأبحاث الطبية قامت باعتماد ونشر "ورقة بحثية" مقدمة من فريق بحثى متخصص من وزارة الصحة والسكان المصرية، تتضمن فرضية حسابية لأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد فى مصر استنادا إلى طرق مختلفة تطبقها بعض مناطق ودول العالم، حيث قامت المجلة باعتماد قبول الورقة البحثية للنشر على موقعها فى السابع والعشرون من شهر أبريل 2020، لافتة إلى أنها تعد هى المرة الأولي لقبول ورقة بحثية من وزارة الصحة المصرية فى مدة لا تتجاوز أسبوع للنشر في مثل هذه المجلات العلمية ذات الثقل الدولي.

هالة زايد وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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