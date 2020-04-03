مصر تقترب من الألف.. تصاعد وتيرة إصابات ووفيات كورونا اليومية (تفاعلي)

كتب – أشرف جهاد وأحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليرتفع عدد

المصابين بالفيروس في مصر إلى 985 حالة إصابة مؤكدة.

وتعد زيادة اليوم أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس في مصر في 14 فبراير الماضي. وذلك بزيادة قدرها 34 حالة إصابة عن ثاني أكبر يوم من حيث تسجيل الإصابات الجدد وهو يوم أمس 2 إبريل الذي شهد تسجيل 86 حالة إصابة.



ووفق مخطط بياني أعده موقع مصراوي استنادا لبيانات وزارة الصحة بدأ منحنى معدل الإصابات في الزيادة بوتيرة منتظمة في 30 مارس الماضي. وكانت أعلى الأيام تسجيلا للإصابات هي بالترتيب تنازليا: 3 إبريل 120 إصابة، و2 إبريل 86 إصابة، و1 إبريل 69 إصابة، و25 مارس و31 مارس بـ54 إصابة. وفي حين انعكس المؤشر هبوطا في 26 مارس، حافظ على الاتجاه الصعودي من 30 مارس.

وسجلت مصر اليوم أكبر عدد وفيات جراء الفيروس بواقع 8 وفيات، بزيادة حالتي وفاة عن أيام 27 و28 مارس، و1 و2 إبريل والتي سجلت 6 وفيات بالوباء العالمي.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم، إن المصابين الجدد هم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا. ولفتت إلى أن حالات الوفاة الجديدة بينها أجنبي و7 مصريين.

كما أعلنت الوزارة تعافي 15 حالة جديدة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، فيما ارتفع من تحولت عيناتهم من إيجابية لسلبية إلى 296.