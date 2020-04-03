ساويرس ساخرًا: "يا كورونا خلي عندك دم وسيبينا نحتفل بشم النسيم"

كتب- أسامة علي:



غرّد المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "تويتر"، اليوم الجمعة، ساخرًا من فيروس "كورونا المستجد".

وقال ساويرس في التغريدة: "أظن الكورونا تخللي عندها دم، وتسيبنا نفرح بشم النسيم".