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ساويرس ساخرًا: "يا كورونا خلي عندك دم وسيبينا نحتفل بشم النسيم"

05:25 م الجمعة 03 أبريل 2020
ساويرس ساخرًا: "يا كورونا خلي عندك دم وسيبينا نحتفل بشم النسيم"

نجيب ساويرس

كتب- أسامة علي:

غرّد المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "تويتر"، اليوم الجمعة، ساخرًا من فيروس "كورونا المستجد".
وقال ساويرس في التغريدة: "أظن الكورونا تخللي عندها دم، وتسيبنا نفرح بشم النسيم".
وأضاف رجل الأعمال: "وإلا والله لناكل ضعف كمية البصل والفسيخ والملوحة ولو جدعة بقى تقرب".التويتة
نجيب ساويرس شم النسيم فيروس كورونا

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