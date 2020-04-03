ساويرس ساخرًا: "يا كورونا خلي عندك دم وسيبينا نحتفل بشم النسيم"
05:25 م الجمعة 03 أبريل 2020
كتب- أسامة علي:
غرّد المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل "تويتر"، اليوم الجمعة، ساخرًا من فيروس "كورونا المستجد".
وقال ساويرس في التغريدة: "أظن الكورونا تخللي عندها دم، وتسيبنا نفرح بشم النسيم".
وأضاف رجل الأعمال: "وإلا والله لناكل ضعف كمية البصل والفسيخ والملوحة ولو جدعة بقى تقرب".
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