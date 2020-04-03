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انتصار السيسي تشارك المصريين الاحتفال بيوم اليتيم

05:31 م الجمعة 03 أبريل 2020
انتصار السيسي تشارك المصريين الاحتفال بيوم اليتيم

انتصار السيسي

كتب- محمد عاطف:

شاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري، اليوم الجمعة، الاحتفال بيوم اليتيم.

وقالت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وابناءنا وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة".

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انتصار السيسي السيسي يوم اليتيم فيسبوك

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