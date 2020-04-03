انتصار السيسي تشارك المصريين الاحتفال بيوم اليتيم
كتب- محمد عاطف:
شاركت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري، اليوم الجمعة، الاحتفال بيوم اليتيم.
وقالت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وابناءنا وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
865
عدد المصابين
-
201
عدد المتعافين
-
58
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1041106
عدد المصابين
-
222332
عدد المتعافين
-
55203
عدد الوفيات
إعلان