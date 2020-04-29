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محافظ القاهرة يتابع صرف منحة العمالة "غير المنتظمة "

08:06 م الأربعاء 29 أبريل 2020
محافظ القاهرة يتابع صرف منحة العمالة "غير المنتظمة "

محافظ القاهرة خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مكتب بريد العباسية؛ وذلك لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس "كورونا" للمترددين على مكتب البريد.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد لدى صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، والتي بدأت يوم 26 أبريل الجاري وتستمر حتى 10 مايو المقبل بجميع مكاتب البريد على مستوى المحافظة.

كما تقدم المحافظة كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم، بالإضافة إلى تخصيص يوم إضافي لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.

وأضاف أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها في توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، لافتا إلى وجود 309 مكاتب بريد بالقاهرة تم توزيع العمالة عليها.

ووجه رؤساء الأحياء بالمرور اليومي الدوري على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات وتوافر كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس "كورونا" حفاظًا على صحة العاملين والمترددين.​

خالد عبدالعال العمالة غير المنتظمة فيروس كورونا

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