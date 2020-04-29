مجلس جامعة الأزهر يهنيء الشعب والقيادة السياسية بشهر رمضان وذكرى تحرير سيناء

كتب - محمود مصطفى:

قدم مجلس جامعة الأزهر، التهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان المبارك وللقيادة السياسية وذكرى تحرير سيناء.

وقدم المجلس في اجتماعه الذي بدأه صباح الأربعاء، بمقر الإدارة بمدينة نصر، الشكر للأطباء وأطقم التمريض على مستوى الجمهورية وللعاملين بمستشفيات جامعة الأزهر تقديرا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب المجلس عن تقديره لمن بادروا بالتبرع لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة المؤقتة، مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة أزمة كورونا منها تفعيل العيادات الإلكترونية بمستشفيات الجامعة وتخصيص المستشفى التخصصي للحجر الصحي بجانب بعض مباني مدن الجامعة، وإنتاج كمامات عن طريق مستشفى الحسين وكلية الاقتصاد المنزلي ووحدة التايكو، وتركيب بوابة تعقيم بمستشفى الحسين للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين المترددين عليها.