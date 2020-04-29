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"الطوارئ" و"البنك المركزي".. ماذا يناقش البرلمان في جلسته العامة الأحد المقبل؟

11:43 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
"الطوارئ" و"البنك المركزي".. ماذا يناقش البرلمان في جلسته العامة الأحد المقبل؟

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبـارًا مـن الســاعة الـواحدة مـن صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل عام 2020.

ويناقش المجلس، في الجلسة ذاتها، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2018- 2019.

ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فضلًا عن مناقشة قرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

مجلس النواب البنك المركزي حالة الطوارئ

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