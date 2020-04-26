​"مش لازم طيارة".. مقترح برلماني بشأن طريقة عودة العالقين من الخارج

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص عودة المصريين العالقين في دول الخليج العربي وخاصة في الكويت والإمارات.

وأوضح شرشر في تصريحات له، أنه على الرغم من الدور الكبير للدولة في إعادة المصريين بالخارج إلى أرض الوطن، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين مازالو عالقين في دول الخليج العربي ويرغبون في العودة لمصر، مقترحًا أن يتم تخصيص سفن على متنها أطقم طبية لنقل المصريين العالقين إلى ميناء سفاجا، ومنه يتم توزيعهم على محافظاتهم، على أن يكون ركوب الصعود للسفينة مشروط بعمل تحليل "PCR" للتأكد من خلو الراكب من فيروس كورونا المستجد: "مش لازم طيارة".

وأضاف شرشر، أن هذا المقترح هو الأنسب لحل أزمتهم، لأنه يمكن مد فترة رحلة السفينة إلى 14 يومًا أو أكثر لتكون السفينة بمثابة عزل طبيعي للركاب، بدلًا من قضاء فترة عزل أخرى عند الوصول، فضلًا عن أن قدرة بعض السفن على نقل على عدد كبير من الركاب عددهم 3500 راكب.

واختتم شرشر، قائلًا إن الطاقم الطبي المرافق للسفينة سيتابع حالة الركاب، ويعزل المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لحين الوصول وتحويلهم إلى أماكن العزل بمحافظتهم.‎​