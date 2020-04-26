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رئيس الوزراء: جهود الدولة خلال السنوات الماضية جعلها محل ثقة لدى المؤسسات الدولية

04:00 م الأحد 26 أبريل 2020
رئيس الوزراء: جهود الدولة خلال السنوات الماضية جعلها محل ثقة لدى المؤسسات الدولية

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية، هو ما جعل مصر محل ثقة من كل المؤسسات الدولية، ودفعها للترحيب بمساعدة مصر في أي وقت.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن تجربة مصر يُنظر إليها بإعجاب وضرورة اقتداء دول العالم النامي بها.

وتابع: "لازم نكون متحسبين ونتخذ إجراءات احترازية لعدم تأثر الاقتصاد المصري، أو خلق تأثير سلبي على المكتسبات التي تحققت".

وأكد أن الدولة حريصة على استمرار هذه المكتسبات وهو ما يفرض علينا اتخاذ هذه الإجراءات لضمان استمرار مصر في التعافي والتقدم.

واختتم رئيس الوزراء بقوله: "إذا من الممكن أن نشهد فتح العمل وعودته مع بداية شهر يونيو عايزين نكون قادرين على التعافي وتعويض الفترة الماضية".

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