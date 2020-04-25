الأزهر تحذر منسوبيها من نشر معلومات عن "كورونا" على وسائل التواصل الاجتماعي

كتب - محمود مصطفى:

طالبت جامعة الأزهر منسوبيها بالقاهرة والأقاليم، بالالتزام بعدم نشر أي منشورات "بوستات متضمنة صور وفيديوهات" تتعلق بالأمور الحالية لجائحة كورونا خاصة ما يتعلق بـ(الطواقم الطبية والمرضى) عبر الصفحات الشخصية على مواقع التواصل، والتي من شأنها أن تسبب حالة من البلبلة.

وأكدت جامعة الأزهر، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أن هناك تقريرا يوميا بالتفاصيل والحقائق المتعلقة بهذا الشأن يصدر عن وزارة الصحة.