تنخفض غدًا 9 درجات.. الأرصاد تحدد موعد ارتفاع الحرارة مجددًا
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمود شاهين، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح وأتربة، مشيرًا إلى استمرار تلك التقلبات الجوية لمدة 72 ساعة مقبلة.
وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الجمعة، أن ارتفاع درجات الحرارة تنكسر غدًا السبت والأحد، لتعود للارتفاع من جديد يوم الاثنين المقبل، لافتًا إلى أن درجة الحرارة اليوم 34، فيما تصل غدًا السبت إلى 25 بفارق يصل إلى 9 درجات كحد أدنى.
وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، مطالبًا المواطنين بمتابعة تعليمات النشرة اليومية، مشيرًا إلى أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية عنيفة هذا العام بين فصول السنة.
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