أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تنخفض غدًا 9 درجات.. الأرصاد تحدد موعد ارتفاع الحرارة مجددًا

09:36 م الجمعة 24 أبريل 2020
تنخفض غدًا 9 درجات.. الأرصاد تحدد موعد ارتفاع الحرارة مجددًا

الطقس في الإسكندرية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مصحوبًا برياح وأتربة، مشيرًا إلى استمرار تلك التقلبات الجوية لمدة 72 ساعة مقبلة.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الجمعة، أن ارتفاع درجات الحرارة تنكسر غدًا السبت والأحد، لتعود للارتفاع من جديد يوم الاثنين المقبل، لافتًا إلى أن درجة الحرارة اليوم 34، فيما تصل غدًا السبت إلى 25 بفارق يصل إلى 9 درجات كحد أدنى.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، مطالبًا المواطنين بمتابعة تعليمات النشرة اليومية، مشيرًا إلى أن البلاد تتعرض لتقلبات جوية عنيفة هذا العام بين فصول السنة.

اقرأ أيضًا..

- سرعة الرياح 16 مترًا في الثانية.. البيئة: رياح وأتربة بجميع المحافظات اليوم

- حزمة تقلبات عنيفة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الترابية

محمود شاهين الطقس درجات الحرارة التقلبات الجوية

الخبر التالى:

ننشر اشتراطات تشغيل الـ"تيك آواي" للمطاعم ومحال الحلويات في رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان