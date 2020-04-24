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تحرك جديد من القوى العاملة بشأن إجازة تحرير سيناء بالقطاع الخاص

01:47 م الجمعة 24 أبريل 2020
تحرك جديد من القوى العاملة بشأن إجازة تحرير سيناء بالقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، طالبت فيه مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة السبت 25 أبريل 2020 بمناسبة الاحتفال بحلول الذكرى الـ38 لعيد تحرير سيناء، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وبحسب بيان اليوم، كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أن السبت الموافق 25 أبريل عيد تحرير سيناء إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد سعفان، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وتقدم الوزير، إلى جميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد تحرير سيناء، معربا عن أمله في القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين سواء في شبه جزيرة سيناء أو في أي جزء من الأراضي المصرية، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة القطاع الخاص إجازة تحرير سيناء

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