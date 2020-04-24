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سرعة الرياح 16 مترًا في الثانية.. البيئة: رياح وأتربة بجميع المحافظات اليوم

12:05 م الجمعة 24 أبريل 2020
سرعة الرياح 16 مترًا في الثانية.. البيئة: رياح وأتربة بجميع المحافظات اليوم

أتربة ورمال بجميع المحافظات اليوم


كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الجمعة، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الجمعة
1- القاهرة الكبرى
تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 1.2 متر في الثانية إلى 15.5 متر في الثانية.

2- الدلتا
تكون حالة الهواء جيدة على (شبين الكوم - دمياط - كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 1.8 متر في الثانية إلى 16.2 متر في الثانية.

3- الصعيد
تكون حالة الهواء متوسطة على أسوان، وجيدة على (سوهاج - الأقصر – قنا - بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا)، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 0.5 متر في الثانية إلى 15.5 متر في الثانية.

4- الساحل الشمالي
تكون نوعية الهواء جيدة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 1.4 متر في الثانية إلى 12.5 متر في الثانية.

5- القناة وسيناء
تكون حالة الهواء جيدة على (الإسماعيلية – السويس - شمال سيناء - بورسعيد - جنوب سيناء)، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤثر سلبا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الرياح حيث تتراوح من 0.3 متر في الثانية إلى 16.6 متر في الثانية.

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